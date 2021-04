L'Algérie suit avec une très grande préoccupation les événements en cours en République du Tchad sur, a indiqué ce mardi un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

« L'Algérie suit avec une très grande préoccupation les événements en cours en République du Tchad sur et s’incline devant la mémoire du Président Idris Déby Itno », a écrit le ministère dans son communiqué.

« L'Algérie appelle tous les fils du Tchad à faire preuve d'un sens de responsabilité et à privilégier le dialogue, seule issue à même de leur permettre de traverser les épreuves actuelles et de préserver la paix et la stabilité dans le pays », ajoute la même source.

« L'Algérie rappelle son ferme attachement au principe cardinal de l'Union Africaine (UA) sur le rejet des changements anticonstitutionnels », a conclu le communiqué.