Kaouthar Mohamed-Belbakir et Meriem Mebarki valident leurs billets pour les JO

Les escrimeuses Kaouthar Mohamed-Belbakir et Meriem Mebarki sont qualifiées pour les Jeux Olympiques 2021. Les Algériennes, agées de 17 ans, ont validé leurs tickets, ce vendredi au Caire (Egypte), en remportant le tournoi qualificatif pour les Jeux de Tokyo (Japon).

Première à décrocher le précieux sésame, Kaouthar Mohamed-Belbakir (sabre) a pris le meilleur, en finale, sur la Nigériane Olaode Bénédiction (15-13).

Pour sa part, Meriem Mebarki (Fleuret) a composté son billet pour la capitale japonaise en dominant en finale la Marocaine, Youssra Zakarani (15-10).

Un véritable conte de fées

Mohamed-Belbakir est en train de vivre un véritable conte de fées. Appelée à la dernière minute pour remplacer sa camarade Noura Kahli, atteinte de la Covid-19, la jeune Algérienne a su saisir sa chance de fort belle manière dans un tournoi d’un tel niveau et contre des adversaires de loin plus expérimentées.

« Je suis très heureuse de réaliser ce résultat, de me qualifier aux Jeux Olympiques, mais surtout d’honneur les couleurs de mon pays », a déclaré Kaouthar Mohamed-Belbakir à la chaîne 3 de la Radio Algérienne.

« La compétition a été un peu difficile au début, notamment, les premiers matchs. Toutefois, j’ai réussi à me rattraper avant la finale qui a été vraiment rude », a-t-elle ajouté.

Pour rappel, l’Algérie est représentée dans ce tournoi par six athlètes. Il s’agit de : Kaouthar Mohamed-Belbakir (Sabre), Meriem Mebarki (Fleuret) et Zebboudj Yousra (Epée), Akram Bounabi (Sabre), Salim Haroui (Fleuret) et Raphael Berkani (Epée).

Il convient de rappeler également que l’Algérie était présente avec deux escrimeurs aux derniers Jeux Olympiques de Rio (2016), à savoir, Victor Sintès et Anissa Khelfaoui.

À 91 jours du coup d’envoi de la 32e édition des JO, prévus du 23 juillet au 8 août, l’Algérie a déjà qualifié 31 athlètes, et ce, en attendant le déroulement des autres tournois qualificatifs dans les autres disciplines à l’instar de la gymnastique.

De leur côté, les judokas devront briller lors des prochains Champions d’Afrique, programmés du 20 au 23 mai prochain à Dakar (Sénégal), pour pouvoir espérer être du voyage.

Mohamed Kermia - Radio Algérie Multimédia