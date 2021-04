Education : trois syndicats appellent à une réaction « favorable » à leurs revendications socioprofessionnelles

Trois syndicats relevant du secteur de l’Education nationale ont appelé lundi à une réaction « favorable » à leurs revendications socioprofessionnelles et pédagogiques notamment la révision des programmes scolaires.

Dans un communiqué commun, l’Union nationale des personnels de l’Education et de la formation (UNPEF), le Conseil des lycées d’Algérie (CLA) et le Syndicat autonome des travailleurs de l'Education et de la Formation (SATEF) ont affirmé avoir tenu lundi une réunion pour « l’unification des efforts » et revendiquer la concrétisation d’une série de revendications socioprofessionnelles et pédagogiques.

Sur le plan socioprofessionnel, ces syndicats revendiquent l'augmentation au double du « point indiciaire » et la révision du dossier d’indemnisation outre le droit à la retraite proportionnelle et la retraite sans condition d’âge en sus de l’application immédiate du décret 14/266 avec effet rétroactif.

Les revendications portent également sur le lancement des statuts et la régularisation définitive des infractions financières en instance au niveau des wilayas en plus de la réparation de la situation des corps touchés par le reclassement (les intendants, le personnel de l’orientation scolaire et professionnelle, les conseillers d’éducation, les employés des laboratoires, les assistants d’éducation et les conseillers en alimentation scolaire ».

Il est également question de régulariser définitivement la situation des diplômés des écoles normales supérieures et l’insertion des corps communs, des travailleurs professionnels et des enseignants contractuels dans le secteur de l’Education à l’image de leurs collègues ayant été insérés dans le cadre de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM).

Concernant le volet éducatif et pédagogique, les revendications ont porté sur la révision des programmes scolaires et l’amélioration de la formation et les conditions de scolarisation en sus de la réduction du volume horaire pour tous les cycles tout en exemptant l’enseignant du primaire des missions non pédagogiques.

Le secteur de l’Education national connait depuis dimanche des contestations des travailleurs et des enseignants à travers nombre de wilayas pour la concrétisation d’une série de revendications