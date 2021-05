Atteinte de la Covid-19, la moudjahida Djamila Bouhired prise en charge dès les premiers symptômes

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a assuré, ce samedi, que la moudjahida Djamila Bouhired « a été prise en charge dès l'apparition des premiers symptômes de sa contamination par le Coronavirus ».

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, le département de Abderrahmane Benbouzid a tenu à démentir « catégoriquement » la fausse information relayée vendredi faisant état du « détournement de la dose de vaccin anti-Covid-19 destinée à la moudjahida Djamila Bouhired ».

Mme. Bouhired « a été prise en charge dès l'apparition des premiers symptômes de sa contamination et se trouve actuellement au CHU Mustapha Bacha où elle est hospitalisée », indique ledit communiqué.

Selon la même source, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, et le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Lachemi Djaaboube, ont rendu, ce matin, une visite à la moudjahida Djamila Bouhired pour s'enquérir de son état de santé.