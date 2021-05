Chlef : un mort et deux blessés suite à des coups de feu

Une personne a trouvé la mort et deux autres ont été grièvement blessées suite à des coups de feu tirés samedi au niveau de la cité des frères Abbad à Chlef.

Un homme de 82 ans a ouvert le feu sur 3 personnes (son voisin et deux de ses enfants) pour un différend personnel, selon une source sécuritaire, ajoutant qu'une personne a été morte sur place et deux autres ont été blessées et transférées à l'hôpital de Chlef.

Les éléments de la police ont arrêté l'auteur de ce crime qui a refusé de se rendre avant de le transférer au siège des services de sûreté pour enquêter sur les circonstances de ce crime.