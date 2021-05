AG élective du COA : Hammad candidat pour la présidence

L’actuel président du Comité olympique et sportif algérien (COA), Abderrahmane Hammad, a annoncé ce dimanche qu’il est candidat à sa propre succession lors de l'assemblée générale élective (AGE) prévue le 8 juin (9h00) au siège du COA (Alger).

« Après le renouvellement des instances sportives nationales, c'est au tour du Comité olympique et sportif algérien d'organiser son assemblée élective et je vous annonce officiellement ma candidature pour le nouveau mandat olympique 2021-2024 », a déclaré Hammad à la presse, en marge du séminaire sur "la presse sportive en Algérie, état des lieux", organisé par l'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens (ONJSA) et le COA.

Avant la tenue de l’AGE, le COA tiendra en premier son l'AG ordinaire qui sera consacrée à l'examen des bilans moral et financier de l'exercice 2020. Lors de cette AGO, il sera procédé à l'installation des commissions de candidatures, de recours et de passation de consignes, chargées de l'organisation de l'assemblée générale élective du 8 juin.