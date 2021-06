Abderrahmane Hammad prend ses fonctions à la tête du COA

Le président du Comité olympique et sportif algérien (COA), Abderrahmane Hammad, a été officiellement installé dans ses fonctions à la tête de l’instance olympique, lors d’une cérémonie organisée dimanche au siège du COA à Alger.

La cérémonie a été rehaussée par la présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, de la secrétaire d’Etat chargée du sport d’élite, Salima Souakri ainsi que des présidents des fédérations olympiques et non olympiques.

Après avoir félicité Hammad pour sa réélection à la tête de la plus haute instance sportive du pays pour le mandat olympique 2021-2024, le ministre Khaldi s’est dit "sûr que sa carrière sportive de médaillé olympique et sa riche expérience au sein du Comité olympique lui permettront, inévitablement, d'assumer pleinement ses responsabilités".

"Nous avons assisté à une assemblée élective caractérisée par un climat de discipline et de sérénité, ce qui est très prometteur pour la famille sportive et olympique algérienne qui aspire à un avenir beaucoup plus radieux", a-t-il dit.

Le ministre a tenu à saluer "le partenariat, la complémentarité et l’excellente coordination" entre son département ministériel et l’instance olympique, "ce qui a permis de conforter la stabilité au sein du mouvement sportif et d'offrir les meilleures conditions de préparation pour nos athlètes qui s’apprêtent à participer aux JO de Tokyo ainsi qu’aux Jeux méditerranéens 2022 d’Oran".

"Le sport algérien a réalisé de nombreux acquis ces derniers temps à travers l’élection de pas moins de 10 personnalités sportives au sein des instances africaines et internationales", s’est-il réjoui.

De son côté, le président du COA a félicité tous les membres de l’assemblée générale pour la confiance renouvelée en sa personne, s’engageant à travailler davantage au service du sport algérien.

"La nouvelle composante du bureau exécutif est très homogène, à travers la présence de fédérations représentant des sports individuels et collectifs ainsi qu’une championne olympique et une représentante de la médecine du sport. C'est très motivant pour la famille sportive algérienne afin de concrétiser les objectifs escomptés à court et moyen termes", a relevé Hammad.

Ce dernier a été réélu le 8 juin dernier à la tête du COA en récoltant 105 voix contre 48 pour l’autre candidat, Mohamed-Hakim Boughadou, président de la Fédération algérienne de natation.

Les membres du bureau exécutif du COA pour le mandat olympique 2021-2024 sont : Louail Yacine - Fazil Abdenour Ferhat - Barbari Kheïreddine - Amara Charaf-Eddine - Labane Habib - Silini Yacine - Gori Yacine - Doghdogh Hamza - Izem Abdelhafid - Mossab El-Hadi - Bessaad Mohamed - Amar Brahmia - Chouiter Feriel et Hassiba Boulmerka.

