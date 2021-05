Intempéries : deux morts à Batna et perturbation du trafic à travers plusieurs wilayas

Deux personnes sont mortes emportées par des crues de l’Oued Stah à Mdoukel dans la wilaya de Batna suite aux intempéries ayant marqué des villes de l’Est algérien depuis hier dimanche, rapporte le correspondant de la chaine 3. Une autre personne fut sauvée in extremis par les agents de la Protection civile ayant intervenu sur les lieux.

Les précipitations ont occasionné des perturbations de la circulation routière au niveau de deux routes nationales et quatre chemins de wilaya. Des routes sont aussi coupées au trafic à M’sila et Biskra à cause des inondations.

Les unités de la Gendarmerie et de la Protection civile sont en alerte pour aider à rétablir la circulation routière et prévenir d'autres inondations. Plus de détails dans la correspondance de Tarek Hassani de la chaine 3.