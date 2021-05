Tour du Rwanda : le Français Boileau s’offre la 2e étape, Lagab 15e

Le Français Alan Boileau a remporté ce lundi la 2e étape du Tour du Rwanda courue entre Kigali et Huye sur un tracé long de 120.5km.

Sociétaire de l’équipe française B&B Hotels p/b KTM, Boileau s’est imposé en 3:07:14 devant les deux Colombiens, respectivement, Santiago Umba (3:07:20) et Brayan Sánchez (3:07:22), vainqueur de la première étape.

De son côté, le chef de fil de la délégation algérienne, Azzedine Lagab, a fini à la 15e place avec 8 secondes de retard sur Boileau. Concernant les autres coureurs algériens, ils n’ont pas réussi à tenir la cadence imposée par le groupe de tête et terminent cette 2e course avec plus de 3 minutes de retard.

Au classement général, Sánchez conserve son maillot jaune de leader. Le maillot à pois du meilleur grimpeur passe sur les épaules du Rwandais, Eric Manizabayo, tandis que Umba conserve lui aussi le tricot blanc de meilleur espoir.

Pour la 3e sortie sur les routes rwandaises, les 74 cyclistes encore en lice s’élanceront de Nyanza pour rallier Gicumbi pour un périple de 171.6 km.

Mohamed Kermia - Radio Algérie Multimédia