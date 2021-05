Réunion de travail jeudi président de la FAF - clubs de Ligue 1

Une réunion de travail, avec les présidents de clubs de la Ligue 1 professionnelle de football, sera tenu durant a soirée de ce jeudi, annonce la Fédération algérienne de football (FAF).

Au cours de cette réunion, le président de la FAF va écouter les dirigeants de clubs qui devront faire part de leurs préoccupations et difficultés, notamment financières, toujours en pleine crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, souligne un communiqué de la FAF.

«Cette réunion intervient à peine une semaine après la tenue du premier bureau fédéral et la demande pressante des clubs de rencontrer le nouveau président de la FAF afin d’échanger sur plusieurs sujets, et surtout débattre sur les solutions et autres résolutions à prendre pour la survie du football professionnel en Algérie", conclut la FAF.

Le président de la Ligue professionnelle de football (LFP) Abdelkrim Medouar, a tenu à la fin du mois d'avril dernier deux réunions conjointes LFP-présidents de club pour traiter divers points liés au professionnalisme et étudier les conclusions de la commission de réflexion réunie le 24 avril.

Cette dernière a été chargée d'élaborer un recueil des différents problèmes que traversent les clubs et de proposer des solutions en mesure de contribuer «à la sortie de crise dans laquelle se débat le football professionnel».

A l'issue de son élection, Amara Charaf-Eddine s'est engagé à revoir le mode du professionnalisme, en améliorant le système de compétition, actuellement à 20 clubs, en vue de la saison prochaine.