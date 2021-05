M. Boukadoum examine avec son homologue bosniaque les moyens de renforcer la coopération bilatérale

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a effectué, jeudi, un appel téléphonique avec la chef de la diplomatie de la Bosnie-Herzégovine, Mme Bisera Turkovic au cours duquel il a examiné les perspectives de renforcer la coopération entre les deux pays et une série de questions régionales et internationales, y compris les développements dans les Balkans.

"Dans un appel téléphonique avec la ministre des Affaires étrangères de la Bosnie-Herzégovine, docteur Bisera Turkovic, nous avons évoqué les perspectives de coopération entre l'Algérie et la Bosnie-Herzégovine, et l'ouverture prochaine d'une ambassade de son pays en Algérie, en sus d'une série de questions internationales et régionales, y compris les derniers développements dans la région des Balkans", a affirmé M. Boukadoum dans un tweet sur son compte officiel.