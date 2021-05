Intempéries : 4 morts et un disparu à M'Sila durant les dernières 24 heures

Quatre personnes sont décédées victimes des crues provoquées par les pluies torrentielles enregistrées durant les dernières 24 heures dans la wilaya de M'Sila.

Selon un bilan de la Protection civile rendu public jeudi, un homme âgé de 37 ans à bord d'un véhicule est décédé emporté par les crues d'oued el Khengue sur la RN46 dans la commune de Salim et un autre homme de 40 ans à bord d'un véhicule est décédé emporté par les crues torrentielle à 4 km de la RN70 (commune d’Ain el Mellah).

Par ailleurs, 3 personnes, qui étaient à abord d'un véhicule selon des informations données par les citoyens, ont été emportées par les crues d'oued Roumia, commune de Boussaâda, où les éléments de la Protection civile ont repêché les corps de 2 personnes (une femme et une fille) suite à une opération de recherche qui est toujours en cours.

Les éléments de la Protection civile ont permis, par ailleurs, le sauvetage de 5 personnes coincées à bord d'un véhicule par les eaux, sur la RN70 (commune de Bir el Fhada) et de 10 personnes coincées à bord d'un bus dans la commune d'el Maarif.

Dans la wilaya de Médéa, plusieurs opérations d'épuisements et de pompage des eaux pluviales ont été effectuées par les services de la protection civile au niveau de plusieurs quartiers et édifices publics et privés situés dans la commune de Béni Slimane, ajoute la même source.