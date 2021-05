Ligue 1 – 24e journée : c’est le statu quo

Le statu quo a caractérisé la 24e journée du championnat national de Ligue 1, disputée ce dimanche. Dans le haut du classement, le duo ES Sétif - JS Saoura a repris sa marche en avant, alors que dans la lutte pour le maintien les noms des quatre relégables n’ont pas changé.

Après avoir marqué le pas lors de la dernière journée, l’Entente de Sétif et la Jeunesse Sportive de la Saoura ont renoué avec le succès, en battant, loin sans mal, le NA Hussein Dey et le NC Magra, deux candidats au purgatoire.

Au stade du 08 Mai 1945, les Sétifiens se sont imposés sur le score étriqué de 3 buts à 2, grâce, entre autres, à une nouvelle réalisation de Amora.

À Béchar, les Aiglons du Sud ont mis du beaucoup de temps pour prendre leur envol et empocher le gain du match. En effet, il a fallu attendre la 88e minute pour assister à l’unique but de la rencontre scoré par Hamidi.

Leader au classement, l’ESS compte désormais 50 points, tandis que la JSS reste à l’affut et s’empare seule de la seconde place (46 pts).

Le MCO et l’USMA accrochés

Pour sa seconde sortie à domicile, le MC Oran (3e – 44 pts) a été tenu en échec et s’est vu contraint au partage des points. Après l’Olympique de Médéa, mercredi dernier, les protégés de Madoui ont été accrochés par l’USM Bel Abbès dans un derby de l’Ouest soldé sur le score de 1 but partout.

Dans cette partie, où tout s’est joué en seconde période, les visiteurs ont été les premiers à marquer à la 57e par Ouenas, avant d’assister à l’égalisation des gars d’El Hamri intervenue à la 82e minute par le biais de Nekkache.

De son côté, l’USM Alger (6e – 39 pts) a trébuché dans son antre accroché par le CS Constantine (0-0).

Le CRB s’installe au pied du podium

Pour sa part, le CR Belouizdad s’est installé au pied du podium après avoir pris le meilleur sur l’O Médéa (2-0). Sayoud a mis le Chabab sur la bonne voie en débloquant la situation à la 21e minute, tandis que le second but des Belouizdadis est l’œuvre de l’ancien pensionnaire de l’OM, Khalfallah (57’).

Avec 40 unités, les Rouge et Blanc grillent la politesse à l’USMA et à la JSK et passent de la 6e à la 4e place.

L’USB et l’ASO respirent

Dans la lutte pour le maintien, l’ASO Chlef et l’US Biskra ont pris leurs distances sur le quatuor de fin en disposant, respectivement, de la JSM Skikda (1-0) et du WA Tlemcen (2-0).

Grâce à ces victoires, les Chélifiens et les Biskirs consolident leur 12e et 13e position avec 27 points chacun.

De son côté, le RC Relizane (14e – 23 pts) est revenu de son déplacement à Alger avec un précieux nul arraché face au MC Alger (2-2).

Dans les autres confrontations, l’AS Aïn M’lila a été tenu en échec par la JS Kabylie (1-1), alors que le CA Bordj Bou Arreridj a remporté sa deuxième victoire de la saison en s’imposant face au Paradou AC (3-2).

Résultats des rencontres : CR Belouizdad - O. Médéa 2 - 0 ES Sétif - NA Husseïn Dey 3 - 2 CA Bordj Bou Arreridj - Paradou AC 3 - 2 USM Alger - CS Constantine 0 - 0 MC Oran - USM Bel-Abbès 1 - 1 ASO Chlef - JSM Skikda 1 - 0 US Biskra - WA Tlemcen 2 - 0 JS Saoura - NC Magra 1 - 0 AS Aïn M'lila - JS Kabylie 1 - 1 MC Alger - RC Relizane 2 - 2

Mohamed Kermia - Radio Algérie Multimédia