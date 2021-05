Mouvement Hamas : nous sommes déterminés à affronter l’armée sioniste

« Nous sommes déterminés à affronter cette armée sioniste, terroriste et défendre les enfants du peule palestinien », affirme Khalil Abou Leïla, porte parole du mouvement Hamas, lors de son intervention mardi sur les ondes de la Chaine 3 de la Radio Algérienne.

A propos des menaces israéliennes de lancer une opération terrestre sur Ghaza, l’intervenant est convaincu qu’elle sera vouée à l’échec. « Nous allons nous défendre et faire subir de lourdes pertes à l’armée israélienne », dit-il en rappelant qu’en 2014 les forces d'occupation n'ont pas pu franchir plus d’un kilomètre du territoire de la bande de Ghaza. « Nous avons tué et emprisonné plusieurs de leur soldats », ajoute-t-il.

Le porte-parole du mouvement Hamas, précise que la Palestine continuera à défendre ses intérêts et ses terres. « Nous avons décidé de continuer la bataille tant que l’occupant n’arrête pas toutes les formes d’agression et de terrorisme à El Qods et la mosquée d’El Aqsa», dit-il dans le même contexte.

El Qods et l’un des lieux saint de l’islam. De ce fait, Khalil Abou Leïla estime que tout les pays musulmans et tous les dirigeants arabes doivent s’engager dans sa défense. « Notre liaison avec El Qods est constante. Hamas ne fait que son devoir en défendant la ville sainte », conclut-il.