Education nationale: séances de travail bilatérale avec les partenaires sociaux à partir du 17 mai

Le ministère de l'Education nationale organisera à partir du 17 mai courant des séances de travail bilatérales, avec toutes les organisations syndicales accréditées, consacrées en premier lieu au débat et examen des dispositions et mécanismes de révision des Statuts.

Dans le cadre de la série de rencontres consultatives périodiques avec les partenaires sociaux, le ministère de l'Education nationale annonce l'organisation de séances de travail bilatérales avec toutes les organisations syndicales accréditées (23 syndicats) suivant un calendrier à compter du 17 mai 2021", indique un communiqué du ministère.

Ces séances seront consacrées en premier lieu au débat et examen des dispositions et mécanismes de révision des Statuts et aux questions à caractère socioprofessionnel, a précisé la même source.

La dernière rencontre du ministre de l'Education nationale avec nombre de représentants des syndicats du secteur date du 8 mars dernier.

Lors de cette rencontre, les deux parties avaient abordé les préoccupations à caractère éducatif et socio-professionnel.

Le ministère avait réitéré "sa volonté sincère de fonder une nouvelle approche, à même de faire prévaloir la politique de dialogue et de concertation dans le traitement des préoccupations soulevées".

Pour le ministère, cette culture de dialogue "devra consolider la bonne gouvernance dans le secteur et aider à faire face aux difficultés et aux défis, tout en prenant en considération l'intérêt suprême du pays et en faisant preuve d'un sens élevé de responsabilité et de consensus".

Le ministère a fait part de "la grande confiance du ministère quant à la conscience de ses partenaires afin que tout un chacun puisse concevoir et développer une stratégie nationale globale et complémentaire, à même de relancer le secteur".

(APS)