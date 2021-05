Palestine : Boukadoum se félicite de la coordination algéro-turque

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, s'est félicité de la coordination des efforts avec son homologue turc, Mevlut Cavusoglu, face à l'agression contre le peuple palestinien.

"Je remercie mon collègue Mevlut Cavusoglu, ministre turc des Affaires étrangères, pour son appel téléphonique et la coordination des efforts face à l'agression contre nos frères en Palestine", a tweeté mercredi M. Boukadoum.

Le peuple palestinien en Cisjordanie, à El-Qods occupée et dans la bande de Ghaza fait face à une nouvelle agression israélienne qui a fait des dizaines de morts. L'aviation de l'occupation israélienne continue de mener des raids contre la bande de Ghaza, faisant, jusqu'à mercredi matin, 36 morts, dont 12 enfants et 3 femmes, et 233 blessés.

Les raids ont ciblé plusieurs quartiers d'habitation, entraînant d'importants dégâts matériels au niveau notamment des maisons palestiniennes et leurs biens, des centres médicaux et des écoles gouvernementales.

