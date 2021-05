Les Championnats d'Afrique reportés une nouvelle fois

Les Championnats d'Afrique (seniors), devant avoir lieu du 22 au 26 juin à Oran, ont été reportés à une date ultérieure, a annoncé mercredi la Fédération algérienne d’athlétisme (FAA).

Alors que les rumeurs du report se faisaient de plus en plus insistantes, l’ajournement des 22es Championnats d’Afrique d’athlétisme est désormais officiel. Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, la FAF a confirmé la nouvelle et avance comme raison de ce renvoi « la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 ».

Programmée dans premier temps du 24 au 28 juin 2020, ce plus grand rendez-vous continental a été reporté une première fois pour les mêmes raisons.