Législatives du 12 juin: lancement de la campagne électorale jeudi 20 mai

La campagne électorale pour les législatives du 12 juin débutera jeudi prochain (20 mai), après avoir été programmée initialement pour lundi (17 mai), a annoncé, samedi, le président l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi.

Supervisant l'opération de tirage au sort pour l'octroi des numéros d'identification aux partis politiques et aux listes indépendantes en lice pour les élections législatives du 12 juin, M.Charfi a affirmé que la date du début de la campagne électorale pour la prochaine élection "est fixée au 20 de ce mois-ci".

L'orateur a ajouté que l'ANIE "a pu mobiliser les énergies nécessaires pour faire face au grand nombre de contentieux liés aux listes de candidats, en plus des efforts du Conseil d'Etat pour statuer sur les recours soumis, et si il y'avait pas la sagesse, ces obstacles auraient été une pierre d'achoppement dans le cadre de la bonne préparation de ces élections".

Il a ajouté que "tous les recours sont arrivés à temps, et ils ont été tranchés en temps opportun", expliquant qu '"il ne reste que quelques cas qui seront tranchés dans les délais fixés, jusqu'à ce que toutes les listes soient établies et les partis politiques, avec les listes électorales indépendantes, seront prêts le 20 mai à s'engager dans la campagne électorale".

S'adressant à la classe politique, M.Charfi a déclaré: "Vous attendez que l'autorité soit le soutien technique organisationnel suffisant pour vous, et nous attendons de vous, ce que cette étape sensible exige l'attachement aux règles de la concurrence loyale, honorable et démocratique, pour un véritable dénouement en Algérie qui se reflète dans l'image du nouveau Parlement".

