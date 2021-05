Le Président Tebboune ordonne l'entame de l'exploitation effective de la mine de fer de Ghar Djebilet

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a ordonné, dimanche lors de la réunion périodique du Conseil des ministres, l'entame de l'exploitation effective de la mine de fer de Ghar Djebilet, dans les plus brefs délais, a indiqué un communiqué du Conseil des ministres.

Le président Tebboune a donné ces directives au terme de l'exposé du ministre de l'Energie et des mines sur l'état et les perspectives de nombre de projets structurants du secteur des mines. Dans ce sillage, le président de la République a ordonné "d'entamer de l'exploitation effective de la mine de fer de Ghar Djebilet, dans les plus brefs délais et de poursuivre la mise en œuvre de tous les projets y afférents pour parachever le plan d'investissement adopté, jusqu'à atteindre les objectifs tracés en matière d'approvisionnement du marché national en acier et d'exportation de ses dérivés pour la prochaine étape".

Le Président Tebboune a également ordonné de parachever tous les préparatifs du lancement du projet de phosphate intégré pour développer les ressources phosphatées naturelles au niveau de la mine de "Bled El Hedba", et du projet de développement et d'exploitation du gisement de zinc et de plomb de Oued Amizour dans la wilaya de Béjaïa.

Par ailleurs le président de la République a donné des directives à l'effet d'interdire l'importation de marbre et de céramique dans leur forme finale et de revoir le système juridique de l'Agence nationale des activités minières, en vue de définir un mécanisme plus efficace et plus performant à même de maitriser et réguler l'exploitation des richesses minières que recèle notre pays.

Le renforcement des capacités du transport maritime

Le président de la République, a ordonné aussi le renforcement des capacités des deux compagnies nationales de transport maritime pour répondre aux commandes des opérateurs économiques.

Lors d'une réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée, le président de la République a insisté sur "la recherche de mécanismes efficaces pour lutter contre l'exacerbation du phénomène de location de containers et les énormes frais liés aux pénalités de retard découlant de leur non restitution dans de courts délais", estimant qu'"il s'agit d'un des graves phénomènes qui grèvent les réserves de change du pays".

Le président de la République a également ordonné l'interdiction de l'importation de transformateurs et de groupes électrogènes produits localement.

(APS)