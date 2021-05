Agression contre la Palestine : l'Algérie appelle au nom du Groupe arabe à une réunion de l'Assemblée générale de l'ONU

L'Algérie qui préside le Groupe arabe à l'ONU pour le mois de mai a appelé lundi, de concert avec l'Organisation de la coopération islamique (OCI), à la tenue d'une réunion de l'Assemblée générale des Nations Unies pour examiner les derniers développements sur la scène palestinienne.

"En qualité de président du Groupe arabe, le délégué permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Sofiane Mimouni a, de concert avec son frère, le délégué permanent du Niger auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Abdou Abarry, président du Groupe de l'OCI, remis une lettre au président de l'Assemblée générale appelant à la tenue d'une réunion pour examiner les derniers développements en Palestine", a tweeté la Mission permanente de l'Algérie auprès de l'ONU à New York.

Les forces d'occupation sionistes ont intensifié leurs attaques contre les habitants d'El Qods, de la Cisjordanie et de la Bande de Ghaza suite au rejet par les Palestiniens de la décision de l'entité d'occupation relative à l'expulsion des habitants du quartier Cheikh Jarrah au profit de colons.

Des attaques qui n'ont pas épargné les fidèles dans l'enceinte de la Mosquée Al-Aqsa.

Le bilan de l'agression sioniste depuis une semaine contre Ghaza et la Cisjordanie est passé à 218 martyrs et plus de 5.600 blessés, a annoncé le ministère palestinien de la Santé.