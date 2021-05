Tamanrasset : première expédition de viandes rouges vers Alger

Une première expédition de viandes rouges, destinées à l’approvisionnement des marchés du Nord du pays à partir des régions du Sud, a pris le départ lundi soir de Tamanrasset vers la wilaya d’Alger, a-t-on appris mardi des services de la wilaya.

Cette première expédition, qui sera suivie d’autres à une fréquence hebdomadaire, est constituée de huit (8) tonnes de viandes rouges, englobant 30 têtes bovines et 10 têtes ovines, a-t-on précisé en signalant que l’opération ne manquera pas de créer une dynamique économique localement et de générer des emplois.

Assurée par un opérateur économique local, en présence des autorités et de représentants locaux des secteurs de l’Agriculture et du Commerce et ceux de l’Inspection vétérinaire, cette expédition a été précédée d’une vérification des conditions adéquates de stockage et de transport de ces viandes sur un camion frigorifique.

Des contrôles de la qualité de la viande pour la consommation et d’inspection des conditions requises en matière d’abattage et de stockage avaient également été menées par les services compétents, a assuré le responsable du service de production et d’appui technique à la Direction des Services agricoles (DSA), Abdelkader Chouiref.