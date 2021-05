Le Président Tebboune préside une réunion périodique du Haut Conseil de Sécurité

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé mardi une réunion périodique du Haut Conseil de Sécurité, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

"Après avoir écouté les interventions des membres du Haut Conseil de Sécurité sur les questions inscrites à l'ordre du jour, le président de la République a examiné les mesures relatives à l'ouverture des frontières aériennes et les conditions devant être remplies par les voyageurs, avec le maintien des frontières terrestres fermées sauf en cas de nécessité", a ajouté la même source, soulignant que "les mesures détaillées seront définies par un décret exécutif".

Le Haut Conseil de Sécurité "s'est également penché sur les actes hostiles et subversifs commis par les mouvements dits (Rachad) et (MAK) pour déstabiliser le pays et attenter à sa sécurité, et décidé, dans ce cadre, de les classer sur la liste des organisations terroristes et de les traiter comme telles", selon le communiqué.

Le Haut Conseil de Sécurité a aussi abordé "les derniers préparatifs des élections législatives du 12 juin 2021".

Le Président Tebboune "s'est dit satisfait des efforts consentis par les institutions de l'Etat pour assurer le déroulement du rendez-vous électoral dans de bonnes conditions", a conclu le communiqué.

APS