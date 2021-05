Accidents de la route: 46 décès et 1848 blessés en une semaine dans le pays

Quarante-six (46) personnes sont décédées et 1848 autres ont été blessées dans plusieurs accidents de la circulation survenus à travers le territoire national durant la période allant du 9 au 15 mai, indique mercredi un bilan de la Direction générale de la Protection civile (DGPC).

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d'Oran avec 5 personnes décédées et 17 autres blessées suite à 32 accidents de la route, précise la même source.

S'agissant des activités de lutte contre la propagation de la Covid-19, les unités de la Protection civile ont effectué, durant la même période, 459 opérations de sensibilisation à travers le territoire national et 308 opérations de désinfections générales ayant touché l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés ainsi que des quartiers et ruelles à travers le pays.