Accidents de circulation : 68 morts et 1 803 blessés en une semaine

Soixante-huit (68) personnes ont trouvé la mort et 1 803 autres ont été blessées dans 1 434 accidents de la circulation en une semaine, indique mardi un communiqué de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Constantine avec 11 personnes décédées sur les lieux d’accident et 59 autres blessées prises en charge par les secours de la Protection civile dans 52 accidents de la route, précise la même source.

Durant la même période (4-10 juillet), les unités d’intervention de la Protection civile ont effectué 15 442 interventions ayant permis la prise en charge de 1 4961 blessés et malades traités par les secours médicalisés de la Protection civile sur les lieux d’accidents et leur évacuation vers les structures sanitaires.

En outre, les secours de la Protection civile ont effectué 3 115 interventions pour procéder à l'extinction de 2 441 incendies urbains, industriels et autres, ajoute le communiqué.

Concernant les activités de lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué durant la même période,163 opérations de sensibilisation à travers le territoire national pour rappeler aux citoyens la nécessité du respect du confinement ainsi que l'observation des règles de la distanciation sociale.

A ce titre, 96 opérations de désinfection générale à travers le territoire national ont été effectuées et ont touché l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles, ce qui a mobilisé 653 agents de la Protection civile, tous grades confondus, 123 ambulances et 43 engins d’incendies.