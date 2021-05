Tunisie: le PIB chute à son plus bas niveau depuis 1962

Le Produit intérieur brut (PIB) de la Tunisie a enregistré une chute historique de 12%, "la première fois qu'un tel repli se produise en Tunisie depuis 1962 où le PIB a chuté mais en des proportions moins si évidentes", a commenté vendredi le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Marouan Abassi.

"Le PIB en était à - 9 % en 2020, alors que les prévisions tablaient sur 3 %, soit une baisse de 12%", a regretté le chef de la banque centrale tunisienne, lors d'une séance parlementaire.

"La situation est difficile et, par la même occasion, je suis persuadé qu'on n'est pas en train de faire face à nos problèmes économiques", a réagi M. Abassi, qui a réclamé une trêve politique et économique qui doit couvrir 6 mois à une année "pour ainsi espérer voir clairement le bout du tunnel (...) les agences de notation ne vont pas nous épargner", a-t-il mis en garde.

Et d'ajouter que "lorsqu'on ne produit pas et on n'exporte pas, on pourrait ne pas en être capable de manger", une métaphore utilisée par le patron de la BCT qui a appelé, pour se faire, à relancer l'investissement, l'exportation et la croissance (trois moteurs vitaux pour l'économie du pays, a-t-il décrit) pour stimuler le développement".