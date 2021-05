Le président sahraoui Brahim Ghali se trouve en fin de convalescence en Espagne

Le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et Secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali se trouve en fin de convalescence à l'hôpital "San Pedro de Logrono" en Espagne.

Des sources sahraouies fiables ont affirmé dimanche à l'APS que l'état de santé de M.Brahim Ghali est "stable" et qu'il "se rétablit bien", soulignant qu'il a quitté l'unité des soins intensifs il y a quelques jours.

Le Président Ghali avait été transféré à l'hôpital espagnol "San Pedro de Logrono" pour parachever le protocole de traitement suite à son infection par la pandémie du Coronavirus.

Les autorités marocaines avaient lancé une campagne hostile contre l'Espagne en l'accusant d'avoir introduit le président sahraoui sur son territoire avec un faux passeport, des allégations qui sont allées jusqu'à la publication par les services de renseignement marocains d'un faux document modifié par Photoshop.

Le ministère espagnol des Affaires étrangères a démenti de nouveau les prétentions et les contrevérités du régime marocain, visant à porter atteinte à l'image des symboles de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), en tête desquels le Président Brahim Ghali, affirmant que le président sahraoui n'est pas arrivé en Espagne avec un passeport trafiqué, comme relayé par plusieurs médias.

Dans sa plus récente réaction, des sources du ministère espagnol des Affaires étrangères ont indiqué à l'Agence "Europe Presse", vendredi, que le Secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali n'est pas arrivé en Espagne avec un faux passeport et affirmé qu'il s'est déplacé avec son passeport qui remplit "les exigences ordinaires".

Le Maroc mène une campagne de provocation et de chantage contre l'Espagne pour nuire à la cause sahraouie et pousser Madrid à se rebeller contre la légitimité internationale, en ce sens que la ministre espagnole des Affaires étrangères, Arancha Gonzalez Laya a indiqué que "cette position ne peut changer parce que l’Espagne est un pays respectueux de la légalité internationale ".

(APS)