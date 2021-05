Championnat régional d’ergomètre : plus 200 rameurs et rameuses attendus à Oran

Le championnat régional d'ergomètre (aviron en salle) aura lieu vendredi prochain à la salle omnisport "Akid Lotfi" d'Oran, avec la participation de plus de 200 athlètes des deux sexes d'une vingtaine de clubs de l'ouest du pays, a-t-on appris lundi auprès des organisateurs.

La manifestation sportive, organisée par la Ligue oranaise d'aviron, en collaboration avec la FASAC et la Direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Oran, est réservée aux catégories cadets, juniors et seniors (filles et garçons).

Cette compétition d'activité de plein air donnera aux rameurs l'occasion de se retrouver et de s'affronter avant le début de la saison d'aviron en mer.

Elle est devenue un outil d'évaluation de la forme et de la condition physique, relève les organisateurs.

Le programme de cette compétition prévoit des courses sur des distances entre 500 et 2.000 mètres et les relais 4 fois 500 mètres dans la catégorie des poids léger et lourd.

Les compétiteurs auront à leur disponibilité huit ergomètres.

Ces appareils sont munis d'un écran qui affiche au rameur plusieurs informations comme son temps (chronomètre ou à rebours), sa distance parcourue ou restante, sa moyenne en temps, sa cadence en nombre de coups par minute, sa puissance développée en watts ainsi que les calories brûlées durant l'effort, expliquent les organisateurs.

Les spectateurs pourront suivre le déroulement des épreuves sur un grand écran où chacun des compétiteurs est représenté par son embarcation virtuelle.