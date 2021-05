Prévue à partir du 18 juin, une « Coupe Fédérale » pour relancer la compétition

La Fédération algérienne de basketball (FABB) va organiser une nouvelle compétition, et ce, dans le but de relancer cette discipline à l’arrêt depuis plus d’une année en raison de la crise sanitaire. Dénommée « Coupe Fédérale », cette épreuve sera réservée exclusivement aux formations de la Super Division et débutera les 18 et 19 juin prochains.

« Dans le cadre de la reprise des activités et suite aux dispositions arrêtées lors de la réunion tenue le 20 mai 2021 au siège de la FABB avec les représentants des clubs de la super division, nous vous informons de la mise en place d'une Coupe Fédérale pour les clubs évoluant en super division et dont le démarrage est prévu les 18 et 19 juin 2021 », indique un communiqué de la FABB.

À cet effet, la FABB a demandé aux clubs de confirmer leur participation à cette compétition par l'envoi d'une lettre d'engagement au plus tard le lundi 31 mai, indique la même source.

Une épreuve avec cinq groupes de quatre

Dans le cas où l’ensemble des 20 clubs de la Super Division vianderont à confirmer leur participation, après avoir pris l’engagement de respecter l’ensemble des masures relatives au protocole sanitaire, la FABB prévoit de répartir les participants en cinq groupes de quatre clubs chacun, suivant un découpage géographique, afin de limiter au maximum les déplacements.

En effet, les formations du Centre, au nombre de 12, seront versées dans 3 groupes (WAB, NBS, CSCGC, USMA, USMB, OMSM, TRAD, NAHD, RCB, ESC, CRBDB et le GSP). De leur côté, les clubs de l’Est (ASSOB, ABS, OB, PSEE, IRBBA, OSBBA et l’USS), auxquelles s’ajoute le CSMBB Ouargla, unique équipe du Sud, seront réparties en deux groupes.

Concernant la formule de la Coupe Fédérale, la compétition se déroulera en deux phases sous forme de tournois groupés. La première phase aura lieu en aller et retour et permettra de dégager les équipes qui animeront la seconde phase qui aura lieu sous forme de championnat.

À l’issue du classement final, le vainqueur de la Coupe Fédérale représentera l’Algérie au champion d’Afrique, le second prendra part au championnat arabe, tandis que le troisième participera au championnat maghrébin.

En attendant le déroulement du tirage au sort de cette compétition, annoncé pour le jeudi 03 juin (11h00) au siège de l’instance fédérale, la FABB prévoit également d’organiser une réunion, le dimanche 30 juin, avec les présidents des huit formations composant le championnat sénior dames pour tenter d’organiser la même épreuve avec deux groupes de quatre, l’un au Centre et l’autre à l’Est.

Il convient de rappeler que les championnats de basketball sont interrompus depuis le 13 mars dernier, suite à la décision des pouvoirs publics de l'arrêt de toutes les activités sportives et la fermeture des infrastructures sportives à cause de la pandémie de la Covid-19.

Mohamed Kermia - Radio Algérie Multimédia