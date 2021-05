Haltérophilie : les Algériens sur le toit de l’Afrique

La sélection nationale d’haltérophilie a survolé l’édition 2021 des Champions d’Afrique, clôturée samedi à Nairobi (Kenya), en s’adjugeant le titre continental chez les messieurs et la seconde place chez les dames.

C’est avec une superbe moisson de 39 médailles (10 or, 18 argent, 11 bronze) que les haltérophiles algériens sont revenus, de la plus belle des manières, aux devants de la scène africaine, notamment, après leur petite prestation au Caire (Egypte), lors de l’édition 2019, où ils se sont contentés de 15 médailles, dont 3 en or.

La sélection masculine a su relever le défi avec brio en montant sur la plus haute marche du podium, en décrochant 24 médailles (7 or, 11 argent, 6 bronze), grâce, entre autres, aux prestations de Walid Bidani, Faris Touairi et Abdelraouf Chettoui, en dépit des « conditions catastrophiques de l'organisation et de l’entraînement » à Nairobi.

En effet, les athlètes présents dans la capitale kenyane se sont entrainés dans un « parking » sous-terrain et sur des plateformes en bois de fortune, qui aurait pu porter atteinte à l’intégrité physique des haltérophiles.

Les dames sur la seconde marche

De leur côté, les dames ont failli faire aussi bien que leurs homologues masculins en s’adjugeant la seconde place, derrière le Nigéria, avec une belle récolte de 15 breloques (3 or, 7 argent, 5 bronze).

Dans ce rendez-vous continental, l’Algérienne la plus en vue a été Bouchra Hirèch. Cette dernière a brillé de mille feux en glanant le métal précieux dans la catégorie des 87 kg. L’Algérienne a surclassé toutes ses adversaires et s’est vue récompenser de 3 médailles d’or.

Deux nouveaux records pour l’Algérie

À chacune de ses sorties, Bidani confirme qu’il est véritablement le N.1 en Afrique de la catégorie des +109 kg. Outre le fait d’ajouter un nouveau titre continental à son palmarès, le chef de file de la délégation algérienne, a confirmé sa qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021, à la faveur d’un total de 3768 points, mais également améliore son record africain à l’arraché, réalisé en 2019 à Pattaya (Thaïlande), en soulevant 201 kg.

Pour sa part, Touairi (89 kg) a lui aussi inscrit son nom dans les annales de la compétition en signant un nouveau record dans l’exercice de l'arraché en soulevant une barre à 165 kg.

L’édition 2022 en Algérie

Pour terminer, l’édition 2022 des Championnats d’Afrique aura lieu en Algérie. La décision a été prise mercredi dernier par la Confédération africaine d'haltérophilie, en marche du coup d’envoi de la compétition, après d’âpres négociations entre l’instance continentale et le président de la Fédération algérienne d'haltérophilie (FAH), Ismaïl Boulahia.

Toutefois, la FAH doit attendre la validation de ce projet par le ministère de la Jeunesse et des Sports pour officialiser cette attribution.

Mohamed Kermia - Radio Algérie Multimédia