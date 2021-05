Mustapha Heddam, analyste politique: c’est avec des institutions représentatives et crédibles que nous parviendrons à renforcer le front interne

En plein période de transition, l’Algérie s’apprête à organiser, dans quelques jours, les élections législatives suivant un processus de réformes devant aboutir à la fondation de « l’Algérie nouvelle ».

Serait-elle la voie idoine pour aboutir au changement souhaité et réclamé par les algériens et les algériennes ? L’analyste politique, Mustapha Heddam répond par l’affirmatif en expliquant, ce lundi, que « les démocraties n’ont pas encore trouvé un autre moyen pour la gouvernance des peuples, hormis les urnes ».

Reçu dans l’émission L’Invité de la rédaction de la radio Chine 3, M. Heddam était catégorique. « Il n y’a pas dans les démocraties un autre moyen permettant d’aller vers le changement sans passer par les élections », tranche-t-il en insistant sur l’exigence d’une transparence dans l’organisation des scrutins.

Pour l’analyste, le besoin du changement est devenu pressant en Algérie, « il revient comme un leitmotiv ». C’est pour cette raison, qu’il est exprimé d’une façon unanime par « tous les algériens et toutes les algériennes, quelque soit leur appartenance sociale ou idéologique ».

Car, développe l’invité de la Chaine 3, « le mode de gouvernance, pendant longtemps, a été l’apanage d’un certain nombre de personnes qui ont bénéficié, au lendemain de l’indépendance et pendant plusieurs années, de la légitimité révolutionnaire, alors que le changement qu’a connu notre pays a nécessité l’émergence d’une autre légitimité, une légitimité populaire ».

De l’avis de M. Heddam, le changement demandé concerne d’abord celui du mode de gouvernance. A ce propos, il rappelle les législatures précédentes qui « n’avaient pas de légitimité, puisqu’elles étaient occupées par des parlementaires qui sont arrivé par le truchement de l’argent sale et par les cooptation ». Et c’est pour cela que des élections « honnêtes et transparentes sont nécessaires pour entamer ce changement », déclare-il.

« Il faut qu’il se dégage de cette élections un parlement légitime et crédible pour parler au nom des algériens et des algériennes », insiste M. Heddam en expliquant que c’est avec des institutions fortes et représentatives que l’Algérie parviendra à renforcer le front interne.