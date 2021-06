Plus de 853.000 élèves passeront, ce mercredi, l'examen de fin de cycle primaire

Pas moins de 853.000 élèves passeront l'examen de fin d'études primaires (cinquième) prévu mercredi le 2 juin 2021, a annocé l'Office national des examens et concours (ONEC).

Selon l'ONEC, le nombre de candidats parmi les élèves de cinquième année primaire qui devront passer l'examen en arabe, en français et en mathématiques a atteint 853.391 candidats, dont 436.469 garçons et 416 922 filles, répartis sur 14.472 centres d’examen au niveau national.

L'ONEC a affirmé -selon une fiche technique des examens finaux de l'année scolaire 2020-2021- que les copies des candidats seront compostées au niveau de 13 centres de regroupement et compostage avant de les répartir sur 62 centres de correction, une opération qui débutera du 7 au 17 juin.

L'année dernière, le ministère de l'Education nationale a approuvé un ensemble de mesures sur la base de ce qui a été approuvé par le Conseil des ministres en mai 2020 concernant l'organisation du travail pour la fin de l'année scolaire et les examens nationaux pour la session 2020 en raison des conditions sanitaires imposées par la pandémie du Coronavirus (Covid-19).

Ces procédures pour le cycle primaire se résument en la suppression de l'examen de fin de cycle primaire et l'approbation du passage d'un niveau à un autre dans ce cycle en calculant la moyenne des premier et deuxième semestres et en réduisant le taux d'acceptation à 4,5 sur 10.