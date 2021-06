Journée mondiale de l’enfance : Appel à la communauté internationale à protéger les enfants palestiniens

L'Ambassadeur de l'Etat de Palestine en Algérie, Amin Makboul a affirmé mardi que l'Algérie soutenait la cause palestinienne "sans conditions ni diktats", saluant le soutien qu'elle apportait aux Palestiniens depuis des dizaines d'années.

Dans une intervention lors du Forum de la Mémoire organisé par l'ambassade palestinienne, en coordination avec l'Association Michaal Echahid et le Comité populaire algérien de solidarité avec le peuple palestinien, à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance M. Makboul a interpelé la communauté internationale à adopter « une position ferme pour protéger les enfants qui continuent de tomber en martyrs sous les balles assassines des soldats sionistes», soulignant que cette protection exige « des mesures opérationnelles et effectives pour dissuader l'occupation de perpétrer ces crimes et ces massacres ».

Un rassemblement de solidarité s'impose, suggère-t-il, pour protéger les enfants palestiniens martyrisés, ajoutant "en cette Journée mondiale de l'enfance, nous appelons la communauté internationale, les organisations des droits de l'Homme et l'ONU à adopter une position ferme à l'égard des massacres perpétrés contre les Palestiniens".

L'ambassadeur a salué le soutien moral et politique de l'Algérie aux Palestiniens, toutes factions confondues, relevant que "les dirigeants politiques en Algérie n'ont pas hésité à fournir aide et assistance en toutes occasions, d'autant que l'Algérie se tenait aux côtés de la Palestine au niveau de toutes les instances internationales, y compris la Ligue arabe et les Nations Unies".

Le diplomate palestinien a également fait observer que l'Algérie n'a pas accepté le silence sur les développements de la cause palestinienne, citant à titre d'exemple le discours du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans lequel il a affirmé que l'Algérie ne participera pas à la normalisation avec l'entité sioniste et que la cause palestinienne demeure sacrée.

M. Makboul a également salué le rassemblement de solidarité, abrité par l'ambassade palestinienne en Algérie, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'enfance, rappelant que "le bombardement barbare et brutal de l'ennemi sioniste a entrainé la mort de 67 enfants dont les photos ont été relayées par les médias internationaux, lors d'un massacre qui a ébranlé la conscience mondiale".

"Nous souffrons en Palestine depuis la Déclaration Balfour, et tout le monde connaît l'enchainement des événements après 1948. L'Algérie a joué un rôle majeur dans la révolution palestinienne du 1er janvier 1965, car elle a embrassé la révolution et armé les Feddayin à cette époque en les défendant parmi les cercles arabes et occidentaux", a-t-il rappelé. M. Makboul a souligné les positions unifiées en Algérie, dirigeants, partis et institutions, en faveur du soutien à la cause palestinienne, ce qui la distingue d'autres pays".

