Mondiaux 2021 : élimination de Waïl Ezzine au troisième tour

L’Algérien Waïl Ezzine (-66 kg) a été sorti au 3e tour des championnats du monde de judo, suite à sa défaite concédée face à l'Azeri Orkhan Safarov, ce lundi à Budapest (Hongrie).

Le premier judoka algérien a monté sur les tatamis de cette 38e édition des Mondiaux a vu son parcours prendre fin au 3e tour. Versé dans la poule C, le vice-champion d’Afrique a très bien débuté son tournoi en battant le Qatari Ayoub El Idrissi, avant de confirmer face au Monténégrin Yusuf Nurkovic.

Toutefois, Ezzine n’a pas réussi à réaliser la passe de trois en s’inclinant face à Safaroc, par waza-ari.

Après Ezzine, c’est au tour de Fethi Nourine d’enfiler son kimono pour défier le Brésilien Edouardo Barbosa, mardi, lors du premier tour de la catégorie des -73 kg.

Pour rappel, l’Algérie est présente dans ce rendez-vous avec sept athlètes. Outre Ezzine et Nourine, il a également Abderrahmane Benamadi (-90 kg) et Mustapha Yasser Bouamar (-100 kg) chez les messieurs, ainsi que Belkadi Amina (-63 kg), Kaouthar Ouallal (-78 kg) et Sonia Asselah (+78 kg) chez les dames.

Mohamed Kermia - Radio Algérie Multimédia