AG de l'ONU : Abdulla Shahid, des Maldives, promet une " présidence de l'espoir "

Le président élu de la 76e session de l’Assemblée générale (AG) de l'ONU, Abdulla Shahid, des Maldives, a promis une "présidence de l’espoir" et identifié d'ores et déjà cinq priorités, la lutte anti-covid en premier lieu.

Elu lundi au vote secret contre son concurrent, l'ancien ministre afghan des Affaires étrangères Zalmai Rassoul, M. Shahid, a obtenu le soutien de 143 des 191 Etats membres de l'ONU présents et votants, contre 48 voix à M. Rassoul. Il faut au moins 96 voix à un candidat pour être élu.

Abdulla Shahid, ministre des affaires étrangères des Maldives, qui prendra ses fonctions le 14 septembre prochain, date à laquelle il succédera à l'actuel président de l'Assemblée générale, le Turc Volkan Bozkir, a estimé qu'en ces temps difficiles, les membres de l'ONU ont besoin d' "Une présidence de l'espoir".

"J’ai promis d'être indépendant et impartial et, je vous l’assure, je tiendrai ces promesses", a -t-il déclaré à l'issue de son élection. Pour redonner l'espoir et passer à "la?nouvelle normalité", M. Shahid a détaillé ses cinq priorités, dont la première est de se remettre de la pandémie de Covid-19.

Abdullah Shahid s’est engagé à travailler à l"amélioration de la santé des populations et des économies. "Nul n’est en sécurité tant que tout le monde ne l’est pas", a-t-il fait valoir.

Pour lui, la soixante-seizième session peut être une " super session", avec de multiples conférences et réunions, telles que la vingt-sixième Conférence des Etats parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26).

"L'élan est là pour répondre aux besoins de notre planète", a-t-il soutenu, jugeant "tout aussi important" de répondre aux besoins des populations.

" Veiller au respect des droits de tous, mobiliser la volonté et la conscience collectives de l'humanité, est un processus qui demande un travail constant, a-t-il dit, promettant de garantir plus de voix et d'espace pour les jeunes et de se lever contre les discriminations liées au genre.

En outre, M. Shahid, a plaidé pour une Organisation "efficiente, efficace et responsable" et pour plus de coordination, de cohérence et de coopération au sein du système des Nations Unies et entre ses organes.

" Nous devrons donc continuer à travailler sur la revitalisation de l'ONU, en nous appuyant sur nos acquis, en explorant de nouvelles voies, a-t-il ajouté, promettant d’être "transparent, inclusif et représentatif", et de travailler avec la société civile et d'autres parties prenantes concernées.

L'Assemblée générale a aussi élu ses vice-présidents, les bureaux de ses six Grandes Commissions et 18 des 54 membres du Conseil économique et social (ECOSOC). M. Shahid sera épaulé en tout par 21 vice-présidents.

L’Assemblée générale, qui a décidé d’inscrire à son ordre du jour le point intitulé "Nomination du Secrétaire général des Nations Unies", a élu les membres des bureaux de ses six Grandes Commissions, dont la Quatrième Commission chargée des questions de politique spéciale et de la décolonisation qui sera dirigée par Mme Igriselda Aracely Gonzalez Lopez d'EL Salvador. APS