Sélection algérienne A' : Moussaoui et Mouali testés positifs au Covid-19 quittent le stage

Le gardien de but Toufik Moussaoui (CR Belouizdad) et le défenseur Hamza Mouali (Paradou AC), testés positifs au Covid-19, ont été libérés par le staff technique de la sélection algérienne (A'), a annoncé la Fédération algérienne de football (FAF) mardi.

"Deux joueurs de la sélection algérienne (A') ont été testés positifs au Covid-19. Il s'agit du gardien de but Toufik Moussaoui et le défenseur Hamza Mouali. Les deux internationaux ont été libérés pour débuter les soins", indique le communiqué de la FAF.

La sélection algérienne (A') se trouve actuellement en stage au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger), en prévision du match amical jeudi face au Liberia A, au nouveau stade d'Oran (20h45).

Pour rappel, ce premier regroupement des joueurs locaux s'inscrit dans le cadre de la préparation de la sélection nationale en prévision de la Coupe arabe des nations de la FIFA Qatar-2021 qui aura lieu du 30 novembre au 18 décembre prochains.

L'Algérie évoluera dans le groupe D avec l'Egypte et les vainqueurs des matchs : Liban-Djibouti et Libye-Soudan. Le tournoi sera disputé en deux étapes avec une compétition préliminaire qui concernera quatorze équipes les moins bien classées sous la forme de sept matchs simples à éliminatoire directe, puis une compétition finale se déroulant sous forme d'une phase de groupes, suivie de quarts de finale, demi-finales et finale.