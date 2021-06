Investissement: le CNESE organise jeudi une rencontre sur les contrats d'Etat

Les contrats d'investissement liant l'Etat à des parties étrangères seront le thème d'une rencontre qui sera organisée ce jeudi à Alger par le Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), a indiqué mercredi le Conseil dans un communiqué.

Les ministères de la Justice, de l'Energie et des Mines, de l'Industrie, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, des Travaux publics et des Transports, des Ressources en eau participeront à cette rencontre intitulé : "les investissements et droit international économique : les contrats d'Etat".

Seront également présentes les grandes entreprises publiques économiques concernées par la négociation et la conclusion des contrats liant l'Etat à des parties étrangères privées, selon la même source.

Des juristes de haut niveau algériens et étrangers spécialistes du droit international, sont aussi invités pour faire part de leur contribution technique sur la meilleure approche en matière d'élaboration de contrats internationaux d'investissement.

Les experts étrangers invités interviendront par visioconférence, précise le communiqué.

Le CNESE entend, à travers cette rencontre, renforcer les capacités de négociations et de rédaction de contrats visant une sauvegarde optimale des intérêts de l'Etat algérien, tout en veillant à un équilibre avec la partie privée étrangère dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant.

Cette rencontre, prévue à l'Ecole supérieure d'hôtellerie et de restauration de Aïn-Benian, sera également une opportunité d'échange entre les négociateurs et rédacteurs de contrats des entreprises algériennes et les experts étrangers spécialisés dans le droit international, en vue d'une interaction juridique, en relation notamment avec la médiation et l'arbitrage international, explique le CNESE.