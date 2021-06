Djamaâ El Djazair : Lancement des essais techniques de la bâtisse intelligente

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a supervisé, ce mercredi à Alger, le lancement des essais techniques de la bâtisse intelligente (Djamaâ El Djazair). Un équipement innovant qui permettra à la Grande mosquée d'Alger de produire ses propres ressources énergétiques et de s’auto-approvisionner en électricité.

Selon le scénario élaboré par les ingénieurs et les experts, cette construction intelligente pourra faire fonctionner l’ensemble des équipements utilisés pour l'alimentation en eau et électricité, de la mosquée et de ses structures annexes, sans recourir à un approvisionnement externe. En compagnie des cadres et ingénieurs du secteur, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, a pu inspecter, lors de cette visite de travail, cette installation, qui couvre également les besoins énergétiques de la climatisation et des équipements anti-incendie.