Un adolescent palestinien succombe à ses blessures par des tirs de l'armée d'occupation

Encore un civil, victime des attaques en Cisjordanie occupée. Il s’agit d’un adolescent palestinien, Ahmed Zahi Bani Chamseh, âgé de 16 ans. Après avoir été visé par des tirs à balles réelles de l'armée d'occupation israélienne, il succombe à ses blessures, tôt ce jeudi, à Beita, une localité au sud de Naplouse, rapporte l'agence de presse palestinienne Wafa.

Le jeune adolescent a été grièvement blessé à la tête, mercredi soir, lors d’affrontements avec les forces d’occupation israéliennes à Jabal Sabih, dans la localité de Beita. Après Karim Maher Abdel Hamid Hamayel (28 ans), Tarik Sanubar (27 ans) et Issa Barham (42 ans), l’adolescent Ahmed Zahi Bani Chamseh est le quatrième martyr dénombré dans cette ville en l'espace d'un mois.

La semaine dernière, un autre adolescent, Mohamed Saïd Hamayel âgé de 15 ans, a également été tué par les tirs de l’armée d’occupation, d’une balle en plein cœur. Les palestiniens des villes de Beita, Yatma et Qabalan, au sud et au sud-est de Naplouse, organisent des rassemblements pour protester contre la construction d'une nouvelle colonie au sommet de Jabal Sbeih. Un groupe de colons israéliens avaient installé plus de 20 maisons mobiles ou caravanes au sommet de la montagne, comme prélude à l'occupation de cet endroit et à l'établissement d'un avant-poste colonial.

Plusieurs régions à Naplouse ont été témoins de manifestations hebdomadaires au cours des deux derniers mois, contre la spoliation des terres palestiniennes par l'occupant sioniste au profit de la construction et de l'expansion des colonies israéliennes illégales.