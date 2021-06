Ghaza : les bombardements reprennent de nouveau

Les avions de combat sionistes ont mené vendredi, de nouveaux bombardements sur la bande de Ghaza, assiégée pour la deuxième fois depuis que le fragile cessez-le-feu a mis fin aux 11 jours d'attaque sionistes du mois dernier, a rapporté l'agence palestinienne Wafa citant son correspondant sur place.

La même source précise qu'un avion de guerre sioniste a tiré trois missiles sur un site proche des tours résidentielles de Sheikh Zayed, au nord-est de Beit Lahia, causant d'importants dégâts matériels et incendiant le site.

Des missiles sionistes ont également touché d'autres sites et des champs agricoles à l'est de la ville de Jabaliya et à l'est de la ville de Khan Younes, qui abrite quelque deux millions d'habitants. Cependant , aucune victime n'a été signalée.

Pour expliquer ces attaques, l'entité sioniste a évoqué des tirs de ballons incendiaires alors que les factions palestiniennes ont déclaré que cette action était venue en réponse à la marche provocatrice des colons, qui célèbre l'occupation de la partie est d'El Qods en 1967.

Les Palestiniens soutiennent que les événements provocateurs de la Journée d'El Qods sont destinés à intimider les résidents palestiniens de cette région occupée et reflètent les politiques sionistes de colonisation, de nettoyage ethnique et d'expulsions de la population palestinienne.

Les frappes sionistes marquent la première escalade majeure depuis qu'un accord de cessez-le-feu, signé le 21 mai, a mis fin à 11 jours d'attaques israéliennes qui ont tué 260 Palestiniens et blessé quelque 2000 autres.

APS