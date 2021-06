Célébration ce samedi de la journée nationale des condamnés à mort

L'Algérie commémore, samedi 19 juin, le 65e anniversaire de l’exécution du chahid Ahmed Zabana (1926-1956), premier martyr guillotiné par le colonisateur français. Cette date est désormais inscrite date mémorielle dédiée aux Algériens condamnés à la peine capitale pendant l'ère coloniale par la machine de guerre infernale la Guillotine, en l'occurrence.

La cérémonie officielle de cette commémoration est organisée dans la wilaya de Mascara, ville natale du martyr qui fût arrêté par deux fois (avant et après la glorieuse Révolution).

A cette occasion commémorative, le wali Abdelkhalek Sayouda s'est rendu au cimetière des martyrs de la commune de Zahana, ville natale du chahid, en compagnie des autorités locales civiles et militaires, ainsi que des membres de la famille révolutionnaire, pour une cérémonie de recueillement, avant de visiter "Ghar Boudjelida" (commune d'El-Gaâda), le site où le chahid Ahmed Zabana fut arrêté lors d'un accrochage avec l'armée coloniale française.

Un aperçu sur la vie et la lutte du chahid Ahmed Zabana a été donné par Tahar Bekeddar de l'université de Mascara, tandis que le poète Djillali Meziane a présenté pour sa part un poème sur l'événement.

Né en 1926 à Mascara, Ahmed Zahana a rejoint les SMA en 1940 avant de rallier les rangs du Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD), en 1946, où il a été chargé de la fabrication des explosifs et de l'entretien des armes.

Le 02 mars 1950, Zabana fut arrêté pour "complot" contre la sécurité de l'Etat français et atteinte à son image à l'intérieur et à l'extérieur. A sa sortie de prison où il avait passé une peine de 3 ans, Zabana a été désigné à la tête de la 5e région où il a constitué quatre groupes à la veille du déclenchement de la Révolution nationale, le 1er novembre 1954.

Arrêté par l'armée française suite à sa blessure lors d'un accrochage avec les forces de l'occupation à Ghar Boudjlida (Mascara) le 11 novembre 1954, Zabana a été déféré devant le tribunal militaire qui l'a condamné à la peine de mort et transféré à la prison de Barbarous à Alger pour y être guillotiné, le 19 juin 1956.

Sur les lieux, une exposition a été organisée avec la participation des directions des Moudjahidine, de la Jeunesse et des Sports, et de la Culture, mettant en exergue la lutte et les sacrifices du peuple algérien jusqu'au recouvrement de l'Indépendance.

A l'occasion de cette commémoration, le stade communal de Zahana a été inauguré après avoir bénéficié d'une opération de réhabilitation d'un coût de 36,7 millions de dinars, financée par la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales.

Selon les explications fournies par le directeur de la Jeunesse et des Sports de la wilaya, Ladjadj Lahcen, l'opération a consisté au revêtement du terrain en gazon artificiel, ainsi que la rénovation et le réaménagement des vestiaires et de la clôture du stade, entre autres.

L'opération de réhabilitation du stade communal de Zahana entre dans le cadre d'une large opération financée par la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales et gérée par la direction de la Jeunesse et des Sports ainsi que l'administration locale, dont ont bénéficié 19 autres stades communaux.