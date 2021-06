Répression sioniste : 680 personnalités appellent Biden à agir pour protéger les palestiniens

Pas moins de 680 personnalités internationales de 75 pays ont signé une lettre ouverte au président américain, Joe Biden, l'appelant à l'action pour aider à mettre fin à l'oppression sioniste contre le peuple palestinien, et à protéger ses droits humains fondamentaux, rapporte dimanche l'agence WAFA.

Dans cette missive, des membres de l'Alliance mondiale de la société civile, des chefs d'entreprise, des artistes, des chefs religieux et politiques et aussi des lauréats du prix Nobel, appellent les dirigeants américains à agir pour mettre fin à la domination israélienne et à l'oppression contre le peuple palestinien.

"Votre administration s'est engagée dans une politique étrangère centrée sur la défense de la démocratie et la protection des droits de l'homme", rappelle la lettre adressée à M. Biden.

"Vous avez récemment déclaré que vous pensiez que les Palestiniens et les Israéliens ont le même droit de vivre en sécurité et de jouir de mesures égales de liberté, de prospérité et de justice", écrivent -ils, rappelant la répression policière et les actes de violences perpétrés par des colons israéliens contre les palestiniens "malgré le cessez-le-feu officiel".

La lettre énumère aussi, les "expulsions forcées" et la répression des manifestants et des fidèles pacifiques au sein de la mosquée Al-Aqsa, soulignant que ces politiques "sapent tout progrès vers un avenir démocratique juste et pacifique". Elles ont également provoqué, le déplacement de 72.000 palestiniens de Ghaza, déja touchés par une crise humanitaire en raison du blocus imposé à l'enclave depuis près de 14 ans.

Les signataires exhortent l'administration américaine à tenir l'occupation israélienne, pour "responsable" de la violation des droits des Palestiniens.

