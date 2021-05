AGE du COA : dernier délai de dépôt des candidatures mardi

Le dernier délai de dépôt des candidatures pour le poste du président du Comité olympique et sportif algérien (COA) et ceux de membres de l'exécutif a été fixé à mardi, 1er juin 2021 à midi (12h00), a annoncé le secrétaire général de l'instance olympique, Rabah Bouarifi.

" En application des statuts du Comité olympique et sportif algérien (COA), les dossiers de candidatures doivent être déposés dans les 8 jours qui précèdent la tenue de l'assemblée générale élective, prévue le mardi 8 juin prochain", a expliqué le secrétaire de l'instance olympique.

" Les dossiers des différents candidats doivent être déposés au niveau du secrétariat de l'instance olympique qui est tenue de réunion toute la logistique nécessaire pour le travail de la commission", a ajouté Bouarifi.

Une commission de candidature composée, outre du SG du COA, de cinq autres membres de l'assemblée générale du COA non candidats aux prochains élections, a été élue lors de l'AG ordinaire et comprend: Mabrouk Kerboua, Mohamed Tahar Mesbahi, Mohamed Fellahi, Sakina Boutamine et Soumia Fergani.

Cette commission sera aussi chargée du bureau de vote lors des travaux de l'AGE.

Par contre, la commission de recours est composée du SG du COA, du doyen du comité olympique et du président en exercice de l'instance, selon la réglementation en vigueur.

Son travail interviendra après la tenue de l'assemblée élective pour traiter les recours qui peuvent être introduits lors de cette assemblée.

Jusqu'à hier (dimanche), deux candidats avaient annoncé officiellement qu'ils postulent au poste de président du Comité olympique et sportif algérien (COA), pour le prochain mandat olympique (2021-2024.

Il s'agit du président en exercice, Abderrahmane Hammad et du président de la Fédération algérienne de natation (FAN), Abdelhakim Boughadou.

Par contre, on murmure que plusieurs présidents des fédérations actuelles, ainsi que des membres du bureau exécutif sortant du COA, comptent se positionner pour arracher une place au sein du prochain bureau exécutif qui devrait être composé de quatorze membres, en plus du président.