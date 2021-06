Coupe de la CAF – ½ finale (aller) : la JSK dame le pion au Coton Sport (1-2) et prend option pour la finale

La Jeunesse Sportive de Kabylie a pris une sérieuse option pour la qualification à la finale de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), suite à sa belle victoire (1-2) glanée sur la pelouse de la formation camerounaise de Coton Sport, à l’occasion de la manche aller de la demi-finale.

La bande à Lavagne à une nouvelle fois joué un mauvais tour au Conton Sport en s’imposant chez son hôte, avec l’art et la manière. Il faut dire que pour ces retrouvailles, après leur double confrontation en phase de poules, les Jaune et Vert avaient bien mémorisé la marche à suivre pour damer le pion aux Camerounais.

Mieux organisés et plus entreprenants que leur adversaire, les Canaris ont mis un peu de temps pour prendre leur envol dans cette empoignade. En effet, le Coton Sport a été le premier à débloquer la situation, sur balle arrêtée et contre le cours du jeu, par l’entremise de Araina (29’).

Toutefois, la réponse des Kabyles ne s’est pas fait attendre. Après un premier but, égalisateur, de Raiah annulé par le VAR à la 43e minute, les Lions du Djurdjura ont réussi à niveler la marque juste avant la pause grâce à Kerroum (45+2’).

En seconde période, la JSK est parvenue, logiquement, à repasser devant au tableau d’affichage à la faveur d’un but contre son camp de Pierre Etame (62’). Une juste récompense pour les camarades de Bencherifa qui a failli corser l’addition à la 82e minute, mais son coup franc direct a été repoussé par la barre.

Fort de ce retentissant succès, le représentant algérien dans cette compétition va ainsi préparer dans les meilleures conditions la manche retour prévue dimanche prochain (20h00) au stade du 5 Juillet 1962 (Alger).

Concernant l’autre demi-finale, elle aura lieu ce soir (20h00) au Caire (Egypte) entre le Pyramids FC et le Raja Casablanca (Maroc).

Mohamed Kermia - Radio Algérie Multimédia