Formule 1 – GP de Styrie : victoire de Lewis Hamilton

Le britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté ce dimanche le Grand Prix de Styrie (Autriche) second étape du championnat du monde de Formule 1.

Sur sa flèche d’argent, Hamilton s’offre sa première victoire de la saison, la 85e de sa carrière.

Le sextuple champion du monde a devancé son coéquipier, le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull).

Pour rappel, la première course de la saison, disputée dimanche dernier sur le circuit de Spielberg (Autriche) a vu la victoire de Bottas.

Au classement des pilotes, Bottas est toujours en tête avec 43 points, talonné par Hamilton (37 pts) et l’autre pilote britannique, Lando Norris (26 pts). Concernant le classement des constructeurs, Mercedes avec ses 80 points a déjà creusé l’écart devant McLaren - Renault (39 pts) et Red Bull - Honda (27 pts).

La prochaine course aura lieu le dimanche 19 juillet prochain en Hongrie sur le circuit de Hungaroring.

Vendredi, le promoteur du championnat du monde, Formula One, a confirmé les courses de Mugello (Italie) et de Sotchi (Russie). Avec ces deux nouveaux Grands Prix, la saison 2020 compte désormais 10 courses confirmées. Formula One espère dans les prochains jours confirmer d’autres GP, pour atteindre un chiffre en 15 et 18, toutefois cela dépendra de l’évolution de la pandémie de la Covid-19.