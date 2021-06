Lancement de «Istithmari» : la plateforme numérique au profit des opérateurs économiques

La plateforme numérique «Istithmari» a été lancée lundi à Alger pour permettre aux opérateurs économiques et aux porteurs de projets d'investissement de soumettre directement leurs préoccupations aux services du ministère de l'Industrie sans intermédiaire.

Dans une allocution prononcée lors de la cérémonie de lancement d'«Istithmari», en présence de cadres du ministère et de représentants d'entreprises publiques et d'organisations professionnelles, le ministre de l'Industrie, Mohamed Bacha, précise que cette nouvelle plateforme, accessible sur (http://istithmari.industrie.gov.dz/), «vise à rapprocher l'administration des opérateurs économique pour être à l'écoute de leurs préoccupations et bien prendre en charge leurs doléances».

Il s'agit aussi, à travers cette initiative, de «consacrer de nouvelles traditions entre l'administration et les investisseurs sur la base de la confiance et de la communication, des préalables nécessaires à l'amélioration du climat des affaires dans notre pays», affirme le ministre de l’Industrie, appelant de ses vœux «une administration responsable et comptable de ses actions devant les investisseurs qui doivent pouvoir trouver, à tout moment, réponse à leurs requêtes», a-t-il dit.

Possibilité de suivre le traitement de la requête en ligne

Cette plateforme permet aux investisseurs de signaler leurs problèmes directement et sans intermédiaires, d'obtenir la confirmation immédiate de la réception des doléances ou de signaler et désigner un conseiller qui suit la doléance. A travers la plateforme, il est possible d'ouvrir un compte de suivi qui permet de connaitre le déroulement de la doléance et son issue. Une telle démarche est « un engagement est une condition sine qua non pour réaliser le relance économique escomptée car il constitue l'un des axes majeures des réformes structurelles souhaitées par toutes les forces vives de la nation», insiste le ministre de l’Industrie.

De plus, Mohamed Bacha annonce qu'il sera procédé, hebdomadairement, à la diffusion via le portail, d'un « rapport de veille qui est une synthèse de travail, en vue de résoudre les problèmes des investisseurs avec les administrations concernées ou de leur fournir des réponses plus amples, avec mise à disposition, via la plateforme, d'un tableau qui permet de connaitre le déroulement de tous les indices propres à la gestion de l'investissement».

Vers l’économie numérique

Dans ce contexte, le ministre a appelé les entreprises industrielles à « assumer leur responsabilité dans l'amélioration de leur performance économique et de gestion, à améliorer leur rendement et à œuvrer à relancer la modernisation de leur gestion, en accord avec les défis de l'économie numérique, désormais une des conditions de l'accélération de la diversification économique de notre pays », a-t-il dit.

De son côté, le directeur général de la veille stratégique, des études et des systèmes d’information au ministère, Youcef Bouaraba indique que la plateforme œuvre à éloigner les différents obstacles des investisseurs, lors de la réalisation de leurs projets, à travers le contact direct avec les services du ministère de l'Industrie. Il assure que tous les services du ministère de tutelle sont prêts à apporter la réponse indispensable en 48 heures, en vue de résoudre tous les problèmes d'investissement, dont ceux relatifs aux procédures administratives et à répondre aux demandes de renseignements sur l'aspect juridique.

APS