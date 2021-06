Le XIXe sommet de l'ALBA adopte un manifeste de soutien à la cause sahraouie

L'Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique - Traité commercial des peuples (ALBA-TCP) - a adopté, à l'issue de son XIX sommet, "le manifeste du Congrès du bicentenaire des peuples, sur laquelle est soutenu le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui et la restauration de la souveraineté de la République arabe sahraouie démocratique (RASD)".

Dans sa déclaration finale après la clôture jeudi de ses travaux, le XIX Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'ALBA-TCP, "a condamné les violations des droits humains commises par les forces d'occupation marocaines contre les citoyens sahraouis dans les villes sahraouies occupées", selon l'agence de presse sahraouie, SPS.

Le Sommet a également "exigé la libération de tous les prisonniers politiques sahraouis qui croupissent dans les prisons du Maroc".

Il a réuni des présidents d'Etats d'Amérique latine, des ministres des Affaires étrangères, des partis politiques et des délégations internationales qui ont assisté au Congrès du bicentenaire des peuples du monde célébrée les 21 et 23 juin.

Le Sommet qui s'est tenu au Palais Miraflores à Caracas a été inauguré par le président du Venezuela, Nicolas Maduro, en présence des présidents de la Bolivie, des Grenadines, du Nicaragua, de Barbudas, des anciens présidents Evo Morales (Bolivie) et Rafael Correa (Equateur), en plus des ministres des Affaires étrangères du Venezuela, de Cuba et le corps diplomatique accrédité au Venezuela.

Dans le cadre du congrès bicentenaire des peuples du monde tenu à Caracas, le délégué sahraoui a tenu des rencontres bilatérales, en marge de l'événement, selon SPS.

APS