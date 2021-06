Lancement d’Algeria Invest, une nouvelle plateforme digitale dédiée aux investisseurs

La société i2B de services informatiques aux entreprises a lancé, ce lundi matin, au Centre international des conférences (CIC) à Alger, sa nouvelle plateforme digitale Algeria Invest, dédiée à l’investissement en Algérie.

Il s’agit d’un portail web, qui propose toutes les informations dont a besoin un investisseur, assure le directeur général de i2B, Amine Benacef : « les opérateurs économiques avaient du mal à trouver l’information, donc, nous, on a regroupé toutes les informations dont a besoin un investisseur. Si on a l’information, on a fait la moitié du chemin ».

Algeria Invest s’adresse aussi bien aux investisseurs nationaux qu’étrangers, elle propose aussi de les accompagner dans la réalisation de leur projet, affirme Billal Zidi, directeur commercial de i2B : « nous, on ne s’arrête pas uniquement à l’information, on va au-delà, accompagner les investisseurs pour qu’ils puissent avoir des facilités en Algérie ».