Les Garde-côtes déjouent une tentative d’introduction en Algérie d’une «énorme quantité» de cocaïne

Une tentative d’introduction en Algérie d’une «énorme quantité» de cocaïne a été déjouée par les Garde-côtes du Commandement des Forces navales, relevant de la façade maritime Ouest à Oran, a annoncé lundi le ministère de la Défense nationale (MDN).

« Dans le sillage des opérations de lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et dans le cadre de la sécurisation de nos eaux territoriales, les Garde-côtes du Commandement des Forces navales, relevant de la façade maritime Ouest à Oran, ont déjoué, le 26 juin 2021 à 22H00, une tentative d’introduction d’une énorme quantité de cocaïne destinée à l'inondation de notre pays par ces poisons et drogues», a-t-il indiqué dans un communiqué.

Selon la même source, «l’opération a été amorcée à travers un appel lancé par des pêcheurs algériens, portant sur la présence de sacs suspects qui flottaient, et suite auquel des unités des Garde-côtes d’Arzew ont été dépêchées sur les lieux à (06) miles marins au nord-ouest de Cap Carbon à Oran». Sur place, les unités des Garde-côtes d’Arzew «ont repêché et saisi une quantité de cocaïne s’élevant à 490,05 kilogrammes répartie sur (442) plaquettes», a précisé le MDN.

«Il convient de souligner que les analyses de laboratoire effectuées par les services compétents de la Gendarmerie nationale ont confirmé qu'il s'agit, réellement, de la cocaïne, tandis que l’enquête est toujours en cours afin de déterminer tous les détails de cette tentative criminelle», a-t-on souligné.

«Cette opération vient renforcer la dynamique des résultats positifs concrétisés par les unités de l’ANP sur le terrain notamment à la lumière du sens de civisme et de coopération du citoyen qui contribue, à son tour, à la lutte contre la criminalité. Elle vient également s’ajouter aux multiples opérations ayant permis de mettre en échec toute tentative d’introduction et de colportage de ces poisons dans notre pays», a-t-on ajouté.

APS