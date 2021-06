Covid-19 : Boukadoum appelle à un rôle accru du G20 pour assurer un accès équitable aux vaccins

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a appelé, mardi, le G20 à jouer un rôle plus important pour assurer l'accès équitable des pays aux vaccins anti Covid-19, indiquant que sans une vaste campagne vaccination, les économies africaines continueront d’être affectées négativement.

"J'appelle le G20 à jouer un plus grand rôle pour assurer un accès équitable aux vaccins entre les pays en fournissant des vaccins, en partageant les connaissances et l'expertise, et en soutenant les initiatives régionales, telles que l'Africa Vaccine Acquisition Task Team (AVATT)", a déclaré le chef de la diplomatie algérienne au cours de son intervention à la réunion des ministres des affaires étrangères du G20 qui se tient à Matera en Italie.

"La pandémie de Covid-19 a révélé de nombreuses lacunes et faiblesses du système international, notamment un manque de solidarité qui entraîne actuellement des inégalités et des disparités dans l'accès aux vaccins contre la Covid-19", relève-t-il.

"Les pays africains sont directement exposés à ce préjudice. Sans une vaste couverture vaccinale, les économies africaines continueront d'être affectées négativement par les contraintes et les restrictions", ajoute le ministre.

Par conséquent, "les niveaux de pauvreté et d’insécurité alimentaire en Afrique devraient augmenter considérablement, créant un climat présentant un fort potentiel d’instabilité et de conflit", met-t-il en garde.

