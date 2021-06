Covid-19 : la Tunisie suspend toutes les manifestations culturelles et artistiques

Le ministère tunisien des Affaires Culturelles a annoncé, mardi soir, que toutes les manifestations culturelles et artistiques sont désormais suspendues jusqu'au début du mois d'août prochain. Cette mesure est en application des décisions gouvernementales annoncées, le soir même, en vue de lutter contre la propagation alarmante de la pandémie du Covid-19.

La situation pandémique dans le pays connaît un pic élevé de mortalité et de cas positifs. Selon un dernier bilan du ministère tunisien de la Santé publique, le nombre total des décès dus au Covid, depuis mars 2020, a atteint les 14843 morts alors que le nombre de vaccinés est de 537995 personnes ayant reçu les deux doses.

Pour la seconde année consécutive, la saison artistique estivale sera perturbée et plusieurs festivals ont décidé le report de leur édition 2021. Le festival international de Carthage a décidé de reporter la tenue de sa 56ème édition pour le mois d'août, sous réserve de l'amélioration de la situation sanitaire. Initialement programmée du 8 juillet au 17 août, cette 56e édition risque d'être à nouveau reportée pour l'année 2022 après avoir été reportée en 2020.

Impératif respect du protocole sanitaire

Idem pour le festival international de Hammamet qui était prévu du 10 juillet au 14 août. La tenue de l'édition 2021 est tributaire de l'amélioration de la conjoncture sanitaire. Auparavant, d'autres festivals d'été ont annoncé le report de leur édition 2021 pour l'année prochaine dont, Manarat, festival du cinéma Méditerranéen, et Jazz à Carthage. Il s'agit ainsi du second report, après celui de 2020, pour ces deux événements annuels d'envergure.

La présidence du gouvernement tunisien a publié tous les détails qui concernent le régime de travail, pour tous les secteurs, durant le mois prochain. Un confinement ciblé a été décidé en concertation avec Comité national de lutte contre le coronavirus. Les secteurs vitaux sont exclus du confinement ciblé et le couvre feu en vigueur, sera de 20h jusqu'à 5 du matin. Les établissements culturels publics et privés sont parmi d'autres appelés à adopter le télétravail tant que possible et de respecter l'application du protocole sanitaire.

